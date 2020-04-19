Главная Новости
19 апреля • обновлено в 09:56
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Ситуация сложная": Усик, призывавший идти в церковь во время коронавируса, признал ошибку

1.9т
Читать материал на украинском

Непобедимый украинский боксер Александр Усик признался, что был не прав, призывая верующих ходить в храмы, несмотря на пандемию коронавируса.

"Знаете, когда говорят, что когда люди не признают свои ошибки – это плохо, а когда они признают свои ошибки – это чуть-чуть хорошо. Так вот, я хочу сказать лично за себя. Когда я услышал впервые о том, что хотят закрыть храмы и не пускать туда людей, во мне заиграла такая внутренняя гордыня, которая сказала мне: "Александр, как же так, закроют храмы! А ну быстро что-то делай". Я говорил: "Люди, идите в храмы". Я не отрекаюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но на данный момент ситуация сложная в том плане, что все закрывают и ужесточают карантин", - заявил боксер во время прямого эфира у себя в Instagram.

Спортсмен считает, что сейчас ситуация изменилась.

"Так вот о чем я сейчас хочу попросить весь здравый православный народ, который уже соскучился за службами, за причастием, за всей той благодатью, которую мы получаем от нашего небесного Отца. Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, с семьей", – подытожил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик признался, что предстоятель бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий разрешил ему бить депутатов.

Также, Александр Усик резко осудил декоммунизацию в Украине. Также крымчанин отметил, что рассчитывал на перемены в нашей стране с приходом на пост президента Владимира Зеленского.

Кроме того, Усик ответил на вопрос, чей Крым, наехав на Украину.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
8
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Васильевич Вадим
Васильевич Вадим
був козак а став бомжом православним-деградація особистості конкретна
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Lux Alex
Lux Alex
Не ошибки надо признавать а брать ответственность за судьбы баранов которые тебя послушались и пошли в храмы.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5449.

    Вылечились: 347. Умерли: 141.

  • В мире заболели более 2,3 миллионов человек, погибли – более 155 тысяч.

  • Вторая волна коронавируса может быть опаснее. Интервью историка Зубова

  • Ученые вычислили дату, когда в Украине будет пик коронавируса.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Cloud9
VS
New Ingland Whalers
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Syman
VS
Endpoint
Победа Endpoint на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.92 Сделать ставку
HAVU
VS
MAD Lions
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку
Godsent
VS
AVEZ
Победа Godsent с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
OG
VS
FATE
Тотал меньше 2,5 карт
1.50 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit
1.76 Сделать ставку
forZe
VS
SMASH
Победа SMASH с форой в +1,5 карты
2,31 Сделать ставку
Beyond
VS
ZIGMA
Победа Beyond с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
forZe
VS
LDLC
Победа forZe с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Nordavind
VS
BIG
Победа Nordavind с форой в +1,5 карты
1.87 Сделать ставку