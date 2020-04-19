"Ситуация сложная": Усик, призывавший идти в церковь во время коронавируса, признал ошибку

Непобедимый украинский боксер Александр Усик признался, что был не прав, призывая верующих ходить в храмы, несмотря на пандемию коронавируса.

"Знаете, когда говорят, что когда люди не признают свои ошибки – это плохо, а когда они признают свои ошибки – это чуть-чуть хорошо. Так вот, я хочу сказать лично за себя. Когда я услышал впервые о том, что хотят закрыть храмы и не пускать туда людей, во мне заиграла такая внутренняя гордыня, которая сказала мне: "Александр, как же так, закроют храмы! А ну быстро что-то делай". Я говорил: "Люди, идите в храмы". Я не отрекаюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Но на данный момент ситуация сложная в том плане, что все закрывают и ужесточают карантин", - заявил боксер во время прямого эфира у себя в Instagram.

Спортсмен считает, что сейчас ситуация изменилась.

"Так вот о чем я сейчас хочу попросить весь здравый православный народ, который уже соскучился за службами, за причастием, за всей той благодатью, которую мы получаем от нашего небесного Отца. Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, с семьей", – подытожил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик признался, что предстоятель бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий разрешил ему бить депутатов.

Также, Александр Усик резко осудил декоммунизацию в Украине. Также крымчанин отметил, что рассчитывал на перемены в нашей стране с приходом на пост президента Владимира Зеленского.

Кроме того, Усик ответил на вопрос, чей Крым, наехав на Украину.

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