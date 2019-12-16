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16 декабря • обновлено в 21:49
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Шансов нет: букмекеры назвали победителя боя Ломаченко – Лопес

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Украинский суперчемпион Василий Ломаченко считается явным фаворитом боя с американским проспектом Теофимо Лопесом.

Боксеры выйдут в ринг весной будущего года и разыграют звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Аналитики уже сейчас определили шансы соперников на победу, а букмекеры начали принимать ставки на бой.

Василий, несмотря на громкие обещание оппонента, котируется значительно выше, а Теофимо практически не имеет шансов. Ставки на триумф Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,25. Показатели на ничью достигают уровня 23,00. А котировки на победу Лопеса оцениваются в 3,75.

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Ломаченко – Лопес

Ломаченко – Лопес

Boxing News 24

Напомним, Теофимо Лопес сенсационно нокаутировал Ричарда Комми из Ганы во втором раунде и завоевал чемпионский пояс в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес заставил подняться Василия Ломаченко в ринг после победы над Ричардом Комми. Промоутер боксеров Боб Арум уже сделал официальное объявление будущего поединка украинца и американца.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Иванович Василий
Иванович Василий
Зависит от того, как Лома готовиться будет. Если как к последнему своему бою - возможно, что и так, а если как Гвоздик - шансы быстро поменяются на противоположные.
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