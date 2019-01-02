''Сбросил ржавчину'': Мейвезер об избиение в Японии

Легендарный американский непобедимый чемпион Флойд Мейвезер, который 31 декабря в Японии жестоко избил местного кикбоксера Теншину Насукаву, заявил, что не готовился к этому трёхраундовому выставочному поединку.

"Убийственный" удар Мейвезера

"Как думаете, я готовился к бою? Конечно же, нет. Вся подготовка — пару раз показался в зале, немножечко подвигался в спарринге с Дэкуаном Мэйсем. Знаете этого парня? Молодой чемпион. Я уже называю его чемпионом. Потому что он станет чемпионом, если будет слушаться, набираться опыта.

Это даже и спаррингом не назовёшь. Просто немножечко сбросил ржавчину, чтобы хорошенько развлечь всех вас, чуваки!", — цитирует Мейвезера vringe.com.

Напомним, что в Сайтаме (Япония) состоялся главный поединок турнира по смешанным единоборствам Rizin 14.

В выставочном 3-раундовом бою по правилам бокса американец Флойд Мейвезер избил местного боксера Теншина Насукаву. Экс-чемпион мира по боксу с первых секунд завладел инициативой и по ходу первого раунда трижды отправлял оппонента в нокдаун.

После третьего падения японца на канвас ринга, рефери остановил поединок, присудив Флойду победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер получил 9 миллионов долларов за выставочный бой против японца Теншина Насукавы.

"Если бы вам предложили 9 миллионов за 9-минутный спарринг в Токио, вы бы согласились? Для меня это 9-минутная прогулка", — написал Флойд в Instagram.