Борец заявил, что готов отказаться от боя с Александром Усиком, если он запишет обращение к президенту РФ Владимиру Путину

Грицай отказался от бокса , отметив, что Усик первым вызвал его на бой, а он выбрал вид единоборств

Усик ответил на вызов , заявив, что готов встретиться с чемпионом Украины по борьбе среди молодежи в боксерском ринге.

На видео крымчанина отреагировал бронзовый призер чемпионата Европы по вольной борьбе Богдан Грицай, вызвав Усика на бой без правил

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк уверен, что борец Богдан Грицай хочет попиариться на его подопечном.

Грицай - Усик Xsport.ua

"Возросшая популярность Усика не оставляет безразличным практически никого. Публичные личности, спортсмены, политики – все стараются быть услышанными. И для этой цели используют упоминание самого популярного спортсмена нашей страны. Говорят разное... но цель, которую преследуют, все же является эгоистичной в каждом из случаев. Не исключение и вызов, брошенных юным борцом из Шепетовки, о котором никто никогда не слыхал. Рядовой спортсмен пожелал стать более известным, чем положено быть атлету с не столь выдающимся достижениям в спорте.", – цитирует Красюка Xsport.

По мнению Красюка, скоро все забудут про Грицая.

"Уже около двух недель активная часть общества бурно обсуждает данного молодого человека. Вспомнят ли о нем через месяц? Войдет ли он в историю? Станет ли он легендой? Одно можно сказать с уверенностью, что этого точно не произойдет в следствии брошенного им вызова Усику. К этой классификации относятся и все остальные личности, успевшие воспользоваться "мейнстримом" и бросить вызов легендарному спортсмену. Но несколько сотен подписчиков в Instagram могут добавиться", - подытожил Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грицай, который вызвал на бой без правил боксера Александра Усика, выразил уверенность в своей победе в возможном поединке.

По словам чемпиона Европы среди молодежи, у него есть четкий план на противостояние с супертяжем.

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