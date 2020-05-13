Обращение к Путину: украинский борец Грицай поставил ультиматум Усику

Украинский борец Богдан Грицай заявил, что готов отказаться от боя с Александром Усиком, если он запишет обращение к президенту РФ Владимиру Путину, и предложил боксеру свой вариант текста.

"Я, Александр Усик, из украинского Симферополя обращаюсь к Владимиру Путину из Российской Федерации. Х**ло ты лысое. Я, Александр Усик, украинец, а не малоросс или сепар. Я родился в Украине, в украинском Крыму. Ты меня не выгонишь с моей земли. Забирай из украинского Крыма свои войска и своих коллаборантов. Хватит разъединять украинский народ! Убери своих террористов с блокпостов на подъездах к украинским Луганску и Донецку", – зачитал свой вариант текста Грицай.

Богдан Грицай

Он отметил, что Усик может самостоятельно придумать текст обращения, и пообещал обнять Александра, как украинец украинца, если боксер решится на этот шаг.

"Запиши такое видео Путину, и я обниму тебя, как украинец Богдан Грицай украинца Александра Усика. Ты же Олександр или Александр? В противном случае я тебя тоже обниму, но уже как борец боксера", – подытожил Грицай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик заявил, что он является украинцем, который родился и вырос в этой стране, и призвал не разъединять украинский народ.

Он не принял вызов Грицая, который предложил ему принять участие в бое без правил, но выразил готовность подраться с борцом по правилам бокса.

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