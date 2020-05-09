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9 мая • обновлено в 13:58
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"Ты усвоишь урок": украинский борец Богдан Грицай вызвал Усика на бой без правил

4.7т
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Чемпион Украины по борьбе среди молодежи, а также бронзовый призер чемпионата Европы Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил.

Таким образом борец вольного стиля отреагировал на недавнее видео Усика, в котором он призвал "диванных экспертов" следить за своим поведением и демонстративно "нокаутировал" одного из них.

"Я и есть тот диванный эксперт, который стебется с твоих ва*ных видео, твоих малограмотных комментариев, с твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть. Я тот самый, кого себе на беду ты, Александр, вызвал на бой без правил - на бой без каких-либо правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты, Александр, усвоишь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми", - заявил спортсмен из Шепетовки.

Богдан считает, что боксеру еще повезло.

"Усик, радуйся, что на твое видео под названием "Один раз ты можешь войти не в те двери," откликнулся именно я. Было б страшнее, если б клип под названием "Один раз ты можешь подойти не к тому окну", сняли б для тебя профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб по отстрелу бешеных животных", - добавил Грицай.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пользователи интернета бурно отреагировали на предложение генсека Федерации бокса России дать гражданство РФ Александру Усику и Василию Ломаченко после включения их в базу "Миротворец".

Напомним, что чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка Усика и Ломаченко.

Депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар заявила, что Усик и Ломаченко стали инструментами в руках пропагандистов страны-агрессора.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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Комментарии
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Петров Сергей
Петров Сергей
И этот решил хайпануть за счет Усика. Знает, что солдат ребенка не обидит.
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1
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Проблема. Усик верующий, ему вера не позволяет убогих обижать. А тут совсем дурачок.
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1
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