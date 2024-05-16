"15 миллионов, или Почему имеет значение контекст?"

Недавно судебным решением Верховного Суда (дело № 440/6725/23) было установлено, что ребенок погибшего военнослужащего, зачатый при жизни отца, а рожденный после его смерти, имеет право на получение единовременного денежного пособия в случае гибели военнослужащего.

Далее текст на языке оригинала.

Адже дитина загиблого військовослужбовця у розумінні статті 16-1 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" належить до кола осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця (15 000 000 грн)

Рішення є абсолютно зрозумілим і відповідає не лише здоровому глузду, а й ґрунтується на законі.

Але, коли я читала це рішення, згадала наше інтерв’ю з Anna Maksymchuk (сподіваюсь, що вже скоро вийде ), адже у якійсь частині ми якраз говорили про ці самі 15 млн, але у контексті тих "дівчат", які приїжджають до хлопців на фронт, і які можуть переслідувати певну мету (чесно, я навіть не знаю, як це культурно написати; коли проговорювали з Анною, то якось легше було).

Думаю, ви вже зрозуміли, про яких саме "дівчат" йдеться, але цим дописом я точно не хочу когось зачіпати, ображати чи принижувати. Адже кожен обирає те, що обирає.

І якщо говорити про ці 15 млн в контексті заповітів (про що ми власне і почали обговорювати в інтерв’ю), то, як-то кажуть, "не все так однозначно", хоча у форматі інтерв’ю ми на цьому особливо не зупинялися і не розбирали можливі/неможливі кроки щодо набуття права на частку з цих 15 млн цими "дівчатами".

Але якщо уважно читати згадуване судове рішення, то в цих "дівчат" фактично з’являється дієвий інструмент впливу на інших членів сім’ї військовослужбовця, які дійсно є членами сімʼї, у розумінні тієї самої статі 16-1 Закону.

І саме у цьому контексті я хочу нагадати про існування такого поняття, як стелсинг (анг. stealthing) – так зване "сіре зґвалтування", яке найбільш вчиняється саме відносно чоловіків, а не жінок.

Стелсинг – це навмисне пошкодження засобів контрацепції задля настання вагітності без згоди іншого з партнерів. В Австралії і Великобританії, Каліфорнії таке явище вже криміналізоване, на відміну від України.

Але для того, щоб не потрапити у цю пастку, попри те, що Україна це явище не криміналізувала, варто згадати про особисті немайнові права у частині прав на материнство та батьківство, включаючи право, коли особа не хоче становитися матірʼю чи батьком, і попереджати випадки таких дій як стелсинг, аби потім хтось не зміг використати це на свою користь.

І якщо вже говорити відверто, то ми маємо розуміти, що такі "дівчата" потім здатні і на те, аби покинути малечу у дитячому будинку.