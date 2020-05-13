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13 мая • обновлено в 16:33
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"Что за памперс на тебе?" Украинский борец Грицай указал на проколы в обращениях Усика

4.9т
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Украинский борец Богдан Грицай отметил, что Александр Усик говорит разные вещи на видео, где он вызывает на поединок "диванного эксперта", и в своем обращении, где он уже знает о вызове на бой без правил.

"Александр, где тут джентльменские правила? Чистый беспредел. Какая комиссия, какие юристы? Где твоя боксерская форма? Что это за памперс на тебе? Кто тут кому перчатку бросает? Что это за дешевый трюк? Я понимаю, что тебя и в шахматы учили играть по правилам бокса. Поэтому я подчеркиваю – мы будем драться без правил. Если хочешь, ты можешь боксировать и попытаться отправить меня в нокаут, как на том клоунском видео", – сказал Грицай в своем обращении к боксеру.

Богдан Грицай

Богдан Грицай

УНИАН

Он также заявил, что является первым в очереди на бой с Усиком, и показал клетку, которую подготовил специально для поединка с боксером.

Как сообщал OBOZREVATEL, Грицай рассказал, что может заставить его отказаться от боя с Александром и обнять его, как украинец украинца.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Богдан Грицай Александр Усик
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Комментарии
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
На то ты и спортсмен,чтобы по правилам
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Pollak John
Pollak John
Молодчина , Богдан ! Респект !! А Усик опущенец ))
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Нациев Сала
Нациев Сала
распетушился ра.гулек, боевой питарок)
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Спорт

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