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5 мая • обновлено в 18:12
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"Войти не в ту дверь": Усик показал, как будет бить критиков

3.4т
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Украинский боксер Александр Усик, которого часто критикуют в социальных сетях, опубликовал видео, в котором призвал "диванных экспертов" следить за своим поведением.

Ролик в Instagram начинается с боя украинца по телевизору. Тренер Усика Сергей Лапин, который играет роль "диванного эксперта", недовольно комментирует происходящее на ринге, но, открыв одну из дверей у себя дома, сам оказывается в соперниках Александра. Усик с первого удара "выключает ему свет" и обращается к тем, кто его критикует.

Александр Усик

Александр Усик

"Друзья, выход есть всегда, но следите за тем, какие двери вы открываете и куда вы заходите", – говорит боксер на видео, которое заканчивается надписью "Следите за своим поведением".

🚪🥊😅 #TeamUsyk

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик обратился к украинцам, которые не верят в Бога.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Александр Усик
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
То, шо оно чмo, ясно и без этих доказательств!
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2
2
Wick John
Wick John
Кризский Игорь, вумный пи.дар открыл пасть и хрюкает
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0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кацaп Кацaпыч, Ватаголовый умничает. Перлы выдает, это тикой себе Иммануил Кан.
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