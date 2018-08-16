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Россия хочет лишить Усика чемпионского пояса

119.1тЧитать новость на украинском

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик может остаться без одного из своих титулов. Речь идет о поясе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Как написал в своей колонке на сайте "Спорт-Экспресс" известный российский промоутер Владимир Хрюнов, 20 сентября истекает срок объявления официального претендента на чемпионский пояс IBF. "В связи с переговорами по бою с Белью Усику наверняка придется оставить этот пояс вакантным", – сказал менеджер.

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Отметим, что претендентом на бой с Усиком должен стать россиянин Руслан Файфер, дела которого ведет именно Хрюнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США возникли проблемы с проведением чемпионского боя украинского средневеса Сергея Деревянченко.

Персона
Александр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Я не понимаю этого удивления-разочарования в комментах, разве можно удивляться раше-параше. Страна на всю голову скрепнутная.
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1
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Тезиков Александ
Тезиков Александ
Лозбинг Эмилия, Это твое видение pагульско-свинное.А по факты ВСЕ ДО ОДНОГО pоссиянина поблагодаpили Усика за чудесный бой ,назвав лучшим боксеpoм совpеменности.О чем сам Усик благополучно поблагодаpил на своей пpесс конфеpенции.Вы хохлы всех судите по своей паскудности.
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2
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Какой паскудный народишко эти кацапы.... Фу! И дебилы, и мудаки, и козлы вонючие!
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6
3
Ти Юджин
Ти Юджин
Ivanov Vlad, сказал хохол с исконно украинской фамилией
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0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
О! О! О! Брат...Это жулики!
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