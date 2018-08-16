Россия хочет лишить Усика чемпионского пояса

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик может остаться без одного из своих титулов. Речь идет о поясе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Как написал в своей колонке на сайте "Спорт-Экспресс" известный российский промоутер Владимир Хрюнов, 20 сентября истекает срок объявления официального претендента на чемпионский пояс IBF. "В связи с переговорами по бою с Белью Усику наверняка придется оставить этот пояс вакантным", – сказал менеджер.

Отметим, что претендентом на бой с Усиком должен стать россиянин Руслан Файфер, дела которого ведет именно Хрюнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США возникли проблемы с проведением чемпионского боя украинского средневеса Сергея Деревянченко.