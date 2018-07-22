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"Родная Украина, спасибо!" Видео из раздевалки Усика

7.4тЧитать новость на украинском

Абсолютный чемпион мира Александр Усик после победы в финале WBSS над россиянином Муратом Гассиевым поблагодарил всех украинцев.

"Украина, миленькая-родная, спасибо тебе за поддержку. Я домой еду с кубком и еще с поясами. Всем спасибо за молитвы. Я много видел в интернете слов поддержки, это очень важно, я это все чувствовал в ринге. Мы едем домой с кубком. К двум "братиками" присоединилось еще три "братана", - заявил Усик, имея в виду чемпионские пояса.

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Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.

Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.

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Д Алексей
Д Алексей
БРАВО!!!!!! СПАСИБО ЗА ВСЕ!!!!
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