"Родная Украина, спасибо!" Видео из раздевалки Усика

Абсолютный чемпион мира Александр Усик после победы в финале WBSS над россиянином Муратом Гассиевым поблагодарил всех украинцев.

"Украина, миленькая-родная, спасибо тебе за поддержку. Я домой еду с кубком и еще с поясами. Всем спасибо за молитвы. Я много видел в интернете слов поддержки, это очень важно, я это все чувствовал в ринге. Мы едем домой с кубком. К двум "братиками" присоединилось еще три "братана", - заявил Усик, имея в виду чемпионские пояса.

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) 21 Июл 2018 в 4:47 PDT

Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.

Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.