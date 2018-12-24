''Реванша не избежать'': в России готовят сенсационный бой Усика

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что организовывает реванш между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

"Предпринимаем все возможное, чтобы состоялся бой-реванш между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Он нужен обязательно. Мурат очень просит организовать поединок с Усиком. Считаю, что реванша не избежать! Вне зависимости от того, в какой категории будет выступать Усик – тяжелой или супертяжелой", - цитирует главу ФБР "СЭ".

Мурат Гассиев и Умар Кремлев (справа) Пресс-служба Федерации бокса России

Кремлев считает, что украинец должен драться именно с Муратом. несмотря на то, что WBA обязала Усика защищать титул в бою с Денисом Лебедевым.

"Пусть. Но реванш с Гассиевым – интереснее. Когда может пройти реванш? Или в конце 2019 года, или в начале 2020-го. Мы говорили с командой Усика насчет возможности реванша. Они были не против. Как сейчас? Не знаю. Договоренности будут зависеть от того, как Мурат проведет ближайшие два-три боя", - подытожил Кремлев.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, вероятнее всего, свой следующий бой проведет весной будущего года в США.

После победы над Тони Белью нокаутом в восьмом раунде Усик принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию.

Сам Усик не раз заявлял, что его главная цель - Энтони Джошуа. Перед главным боем с британцем, крымчанин может провести бой с Такамом, Чисорой или Уайтом. Кандидатура Гассиева даже не рассматривалась.

Бой Гассиев - Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии завершился победой нашего соотечественника.