Редкач сообщил, что на него напал Ломаченко: спортивные итоги 7 сентября

Украинский боксер Иван Редкач рассказал о конфликте в церкви с Василием Ломаченко, а Виктор Леоненко назвал причины поражения сборной Украины от Испании в Лиге наций.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 7 сентября.
Кроме того, соперники сборной Украины на Евро-2020 Нидерланды и Австрия проиграли свои матчи второго тура Лиги наций. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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