Промоутер Усика заразился коронавирусом

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
1,0 т.
Эдди Хирн

Промоутер украинца Александра Усика Эдди Хирн сдал положительный тест на коронавирус.

Глава компании Matchroom Boxing сообщил об этом на своей странице в Twitter. Он отметил, что все остальные его тесты показали отрицательный результат, поэтому он вернется к работе на вечерах бокса.

"Расстроился, узнав, что один из моих тестов на коронавирус оказался положительным, поэтому мне придется немедленно покинуть мероприятие, на котором я нахожусь. К счастью, все остальные тесты были отрицательными. Еду домой, чтобы отдохнуть, а завтра вернуться к работе", – написал Хирн.

Эдди Хирн заразился коронавирусом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Усика рассказал, о чем попросит украинца перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

КоронавирусАлександр УсикЭдди Хирн