Промоутер Усика ответил Аруму, предложившему украинцу нового соперника

Промоутер Александра Усика, Александр Красюк, ответил своему коллеге Бобу Аруму, который заявил, что украинец должен подраться с Диллианом Уайтом.

По мнению Арума, это честный способ определить достойного претендента на бой против победителя противостояния между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, которые подписали соглашение о двух поединках в 2021 году. Джошуа является обладателем пояса WBO и должен провести обязательную защиту против Усика, а Фьюри завоевал пояс WBC и должен отстоять его в бою с Уайтом.

"Усик не должен ни с кем драться, чтобы доказать свое право на чемпионский поединок. Он был назван обязательным претендентом на титул WBO почти год назад, поэтому их бой с Энтони Джошуа необходимо провести как можно быстрее", – написал Красюк у себя в Instagram.

Александр Красюк ответил Бобу Аруму о бое Усика против Уайта

Как сообщал OBOZREVATEL, Диллиан Уайт подал в суд на WBC из-за даты чемпионского поединка с Фьюри.