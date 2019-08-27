Промоутер назвал имя вероятного соперника Усика, высмеяв Такама

Камерунский супертяж Карлос Такам, судя по всему, больше не рассматривается командой Александра Усика в качестве соперника на дебютный поединок в супертяжелом весе.

По словам промоутера Эдди Хирна, он ведет переговоры с несколькими боксерами на замену Такаму, среди которых известный экс-соперник Владимира Кличко американец Брайант Дженнингс.

"Такам подписал контракт с кем-то другим. Пусть они сами себя оценивают, но он поступил глупо. Есть несколько имен. Мы говорим с Федосовым и с Брайантом Дженнингсом. Усик будет в Лондоне на бое Ломаченко и мы обсудим его соперника. Он является обязательным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа – Руис. Усик – гений, но мы говорим о переходе в более тяжелый вес", – сказал Хирн в интервью Xicana Boxing.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик категорически отказался проводить бои с российскими боксерами. Известно, что дебют украинца в хевивейте состоится 12 октября в Чикаго.

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