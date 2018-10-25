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''Покажу мастерство'': соперник Ломаченко раскрыл свои козыри перед боем

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Следующий соперник украинского боксера Василия Ломаченко Хосе Педраса рассказал, что поможет ему победить в бое, который состоится 8 декабря на арене Madison Square Garden. Пуэрториканец уверен, что сможет одолеть украинца в ринге благодаря своему мастерству.

"С технической точки зрения Ломаченко никогда не сталкивался с таким бойцом, как я. Я очень рад этому поединку, особенно потому, что он состоится в Нью-Йорке, где меня могут поддержать болельщики из Пуэрто-Рико. Фанаты увидят более целенаправленного и умного Педрасу в ринге. В ту ночь я покажу мастерство", - рассказал пуэрториканский боксер в интервью Boxing Scene во время тренировки.

Хосе Педраса

Хосе Педраса

Boxing Scene

Новости
''Через год-два'': Ломаченко сделал заявление о карьере

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко откровенно рассказал о взаимоотношениях со своим отцом и тренером Анатолием.

Персоны
Хосе Педраса ГонсалесВасилий Ломаченко
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