Непобежденный американец отметился странным высказыванием о Ломаченко

Американский боксер Джервонта Дэвис считает, что украинец Василий Ломаченко нечестно возглавил список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Pound-for-pound).

Непобежденный чемпион мира WBA Super, промоутером которого является легендарный Флойд Мейвезер, уверен, что все дело в расовых предрассудках.

"Интересно, если бы у меня также был рекорд 12 побед и 1 поражение и если бы я дрался со всеми теми парнями, с которыми встречался Ломаченко, меня бы сделали лидером "паунда" (P4P)? Думаю, Мейвезер прав, когда говорит, что если бы у него был другой цвет кожи, то он был бы еще популярнее, его ценили бы еще выше", - цитирует Дэвиса VRinge.

Джервонта Дэвис и Василий Ломаченко BoxingScene

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Василий Ломаченко в 12-раундовом поединке одержал победу над Хосе Педрасой в ночь на 8 декабря в Нью-Йорке. Для нашего боксера бой стал уникальным, так как позволил впервые в карьере объединить титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации.