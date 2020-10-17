Непобедимый украинский боксер брутальным нокаутом завоевал чемпионский пояс. Видео

Непобедимый украинец Петр Иванов (13-0-2, 7 КО) стал обладателем чемпионского пояса WBC International Silver.

На вечере бокса в Карлсруэ, Германия, 24-летний уроженец Нежина брутально победил местного бойца Юссуфа Кангуэла (19-4-1, 12 КО).

10-раундовый поединок завершился досрочно. Наш соотечественник доминировал в ринге, методично избивая оппонента в голову и по корпусу. В четвертой трехминутке у Иванова прошла эффектная комбинация, которая завершилась левым боковым ударом в голову. Рефери остановил бой, присудив украинцу победу нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Иванов уверенно защитил титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Петр одолел представителя Словакии Владимира Белуйски (7-3-1, 5 КО).