Непобедимый супертяж нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул. Видео

Российский супертяж Евгений Романов (15-0, 11 KO) добыл эффектную победу над бывшим чемпионом мира Сергеем Ляховичем (27-9, 17 KO) из Беларуси и завладел вакантным титулом WBO Global.

Поединок в Екатеринбурге завершился досрочно. Уже в конце стартовой трехминутки 44-летний Ляхович с большим трудом справлялся с мощными ударами противника. Во втором раунде белорус пропустил удар по корпусу и не успел подняться до конца отсчета рефери.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне непобедимый японский боксер Джунто Накатани (21-0, 16 KO) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, эффектно нокаутировав филиппинца Гьемеля Маграмо (24-2, 20 KO)