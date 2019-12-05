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5 декабря • обновлено в 11:34
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"Не будет мыть ж*пу или что?" Усик высказался о поражении Гвоздика россиянину

2.5т
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Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик высказал свое мнение о сотрудничестве украинского боксера Александра Гвоздика с американским наставником Тедди Атласом.

В бою с россиянином Артуром Бетердиевым американский тренер давал Гвоздику лишь одну подсказку: "быть сконцентрированным". Украинец проиграл в противостоянии техническим нокаутом в 10-м раунде.

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"Верю ли я в союз Гвоздика и Атласа? Саше нравится это. Надо просто общаться с тренером, говорить, что мне, например, надо это и это... Может ли боксер говорить такое тренеру? Конечно! А нахрен тогда общение? Или тренер скажет "Не мой ж*пу", и он не будет мыть ж*пу или что? С тренером надо общаться. Он видит тебя со стороны, но ты тоже должен ему говорить, потому что вы союз. Если у тебя не получается что-то сделать, то нужно возвращаться к началу", – заявил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко назвал причину поражения Гвоздика в бою с Бетербиевым.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Александр Гвоздик Александр Усик
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