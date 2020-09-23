Люди из Украины очень зомбированы, – боксер Редкач

Известный украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) , выступающий в полусредней весовой категории, рассказал что в Украине фанаты Василия Ломаченко неадекватно реагируют на критику их кумира.

По словам Редкача, обладатель поясов WBA, WBC и WBO в легком весе не готов к негативным комментариям в интернете.

"Если не любишь это, то зачем заводить социальные сети Instagram, Twitter а потом обижаться… Люди из Украины очень зомбированы: кто против Ломаченко, тот [нецензурное выражение]. Мне вообще наплевать на Лому. Мне все равно на него – он такой, какой есть. Сейчас под сомнением, кому его победы – России или Украине? Если он выходит под украинским флагом – молодец", – сказал Редкач в прямом эфире в своем Instagram, текст которого приводит Чемпіонат.

Напомним, ранее Ломаченко вместе с Александром Усиком снялся в российском документальном фильме о вере и церкви, размещённом на YouTube-канале "Корсунская пустынь".

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван признался, что относится к Василию Ломаченко (14-1, 10 КО), как президенту России.

Такое сравнение Редкач привел у себя в Facebook, отвечая на вопрос подписчика, о причинах конфликта с Василием.

Редкач отметил, что Ломаченко заблокировал его в Instagram после того, как Иван высмеял Василия в социальной сети.

Он также позволил себе пошутить на тему предстоящего боя Ломаченко против Теофимо Лопеса и признался, что будет болеть за американца.