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14 мая • обновлено в 16:45
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Лопес сообщил о срыве боя с Ломаченко

3.8т
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Американский боксер Теофимо Лопес, который должен был стать следующим соперником Василия Ломаченко, сообщил, что бой против украинца не состоится из-за закрытия границ.

"Сообщаю всем, что бой против Ломаченко не состоится, поскольку он находится в Украине. Из-за закрытия границ он не сможет прибыть в США. Мы попытались устроить поединок против Девина Хэйни, но ответа от его представителей так и не получили. Что касается 15 лучших боксеров по версии IBF в моей весовой категории, то большинство из них находятся за пределами США. Это бесит", – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fighthype.

Теофимо Лопес

Теофимо Лопес

Напомним, что ранее американец заявлял, что откажется от боя с Ломаченко, если на нем не будут присутствовать зрители.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопес назвал главную фишку украинского боксера.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Пузій Федір
Пузій Федір
А жаль. Лопес би навчив ламачєнка , как родіну любіть.
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