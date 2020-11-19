Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) не смог нормально пообщаться с украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) после их боя.

По словам американца, Василий не дал никому объяснений – что он делал верно или что он делал неверно в этом бою.

"Он сказал: "Пошли вы все на х**" и просто уехал домой. Мы отправили его назад в Украину. Как мы, б***ь, и говорили. Для такого человека, с таким престижем, которого все ставили на пьедестал, – ты хотя бы можешь выйти в СМИ и объясниться. А он себе уехал. Он ничего не сказал на пресс-конференции после боя. Он сказал "ПНХ" всем и поехал домой, – заявил Лопес в интервью Youtube-каналу ESNEWS, текстовую расшифровку которого опубликовал Vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко – Лопес сенсационно завершился поражением украинца.

Менеджер Василия Эгис Климас заявил, что украинец может вернуться на ринг в марте или апреле 2021 года.