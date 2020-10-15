Ломаченко – Лопес: сколько стоит посмотреть бой для украинцев

В субботу, 17 октября, в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между нашим соотечественником Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

Эксклюзивные права на показ поединка выкупила онлайн-платформа Megogo, поэтому увидеть его можно будет только на платной основе на сайте megogo.net. Прямую трансляцию боя, который начнется в воскресенье, 18 октября, в 04:00 по киевскому времени, можно будет посмотреть по подписке на тарифы "оптимальный" (97 грн) или "максимальный" (197 грн).

Еще одним вариантом является оформление пробной подписки, стоимость которой составляет 1 грн за первый месяц использования. Стоит отметить, что в случае нежелания платить за один из вышеуказанных тарифов после окончания тестового периода, необходимо самостоятельно остановить подписку.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Ломаченко – Лопес не покажут на украинском ТВ.

Ранее был назван фаворит поединка между украинцем и американцем.