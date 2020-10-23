Легендарный российский боксер Костя Цзю отреагировал на поражение Ломаченко Лопесу

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Бокс
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Легендарный российский боксер Костя Цзю отреагировал на поражение Ломаченко Лопесу

Легендарный российский боксер Костя Цзю выразил несогласие с решением судей присудить украинцу Василию Ломаченко поражение в поединке против Теофимо Лопеса.

Об этом экс-чемпион мира в первом полусреднем весе рассказал в комментарии ФАН. В то же время он подчеркнул, что Василий не наработал на победу.

"Я не согласен ни с одним из этих решений. Конечно, Василий Ломаченко не доработал в этом бою. Я не хочу сказать, что его засудили. Он неубедительно выступал в этот раз, в отличие от предыдущих поединков. На чужой территории так нельзя выступать. Он не проиграл, но он не выиграл. И не смотря на это, Василий Ломаченко для меня остается одним из лучших боксеров в легком весе", – сказал Цзю.

Напомним, 17 октября Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все чемпионские пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес жестко высказался относительно возможного реванша с Василием Ломаченко.

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