Касается Усика: внесены изменения в правила бокса

Международная боксерская федерация (IBF) и Всемирный боксерский совет (WBC) внесли ряд поправок в правила своих организаций.

В частности, IBF ввела новые принципы распределения гонораров боксеров. Ранее обязательный претендент в случае промоутерских торгов претендовал только на 25% общего призового фонда, а остальные 75% доставались чемпиону. Теперь же распределение будет проходить в соотношении 65/35, пишет vringe.com.

В тех же случаях, когда обязательный претендент занимает в рейтинге организации место не выше третьего, то распределение призового фонда – 85/15 в пользу чемпиона.

Александр Усик владеет поясами IBF и WBC в первом тяжелом весе

В свою очередь WBC ужесточила требования к весу боксеров. Теперь они обязаны сообщать их вес на момент подписания контракта на бой. Кроме того, после официального взвешивания накануне поединка соперники, выходя в ринг, не имеют права превысить результат более чем на 10%.

Отметим, что украинский боксер Александр Усик владеет поясами WBC и IBF в первом тяжелом весе, а Александр Гвоздик является чемпионом полутяжелого дивизиона по версии WBC.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк решил вернуться в ринг после полуторагодичного перерыва.