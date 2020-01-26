Известный украинский боксер потерпел разгромное поражение в чемпионском бою

Известный украинский боксер Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО) потерпел поражение в поединке за звание чемпиона мира по версии IBO и статус обязательного претендента WBO.

Фултон - Хегай (красные трусы)

В Нью-Йорке на арене Barclays Center 27-летний уроженец Одесщины уступил американцу Стивену Фултону (17-0, 8 КО) единогласным решением судей – 116:112, 117:111, 117:111.

Фултон - Хегай

Украинец работал первым номером, в то время как Фултон построил бой на контратаках. В третьем раунде Арольд борцовскими приемами отправил американца на канвас, а в четвертом был близок, чтобы потрясти оппонента, попав чистый удар в голову.

С середины боя Стивен перехватил инициативу, стал выбрасывать больше ударов и чаще попадать. Украинский боксер потерял скорость, его все удары стали предсказуемы, после чего спортсмен из США легко довел поединок до победы.

Фултон - Хегай

Фултон - Хегай

Фултон - Хегай

Фултон - Хегай

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