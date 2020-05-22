Главная Новости
22 мая • обновлено в 09:43
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Грицай грозно обратился к Усику: спортивные итоги 21 мая

2.6т
Читать материал на украинском

Украинский борец Богдан Грицай пригрозил "набить морду" Александру Усику за его пророссийскую позицию, а украинская гандболистка Дарья Стаценко решила принять гражданство РФ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 21 мая.

Кроме того, в Москве умер легендарный советский хоккеист Александр Герасимов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Хочу публично показать Усику, что ему могут дать отпор – Богдан Грицай

"Усик заблудился": непобедимый боксер поздравил украинцев с Днем вышиванки

В России умер олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР по хоккею

Талантливая украинская гандболистка Дарья Стаценко получает гражданство России

"Надерет задницу": отец Лопеса сделал выпад в адрес Ломаченко

Деннис Родман прокомментировал "смерть" Ким Чен Ына

Матч "Шахтер" - "Динамо" перенесен - СМИ: названы новые дата и место

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Динамо - Шахтер" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Динамо - Шахтер Премьер-лига Украины
Персоны
Александр Усик Богдан Грицай
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
mousesports
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Heroic
VS
Winstrike
Победа Heroic с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Endpoint
VS
SKADE
Победа Endpoint
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
FURIA
Победа FURIA
1.75 Сделать ставку
HAVU
VS
Alternate aTTax
Победа Alternate aTTax с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Падерборн
VS
Хоффенхайм
Победа Падерборна с форой (0)
2.57 Сделать ставку
Бавария
VS
Айнтрахт
Тотал больше 3.5
1.75 Сделать ставку
Слуцк
VS
Рух
Слуцк не проиграет и тотал больше 1.5
1.92 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Минск
1.85 Сделать ставку
Astralis
VS
G2
Победа Astralis
1.50 Сделать ставку