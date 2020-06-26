Горбунов раскритиковал украинцев из-за Усика и Ломаченко: итоги спорта 25 июня
Украинский актер Алексей Горбунов поддержал боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика, а футболист Руслан Малиновский стал лучшим в матче Серии А.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 25 июня.
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