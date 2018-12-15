МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

''Где вообще закон?'' Усик ответил на угрозы из-за лавры

6.7тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на угрозы активистов, которые собрались наказать боксера. Украинский спортсмен вступился за монахов Киево-Печерской лавры.

"Почему, какие-то радикально настроенные люди, должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры", — цитирует Усика Фраза.

Александр Усик

Александр Усик

instagram.com/mgm_sport_

Абсолютный чемпион мира объяснил свою позицию обычным позывом защитить слабого.

"Вы знаете, что у меня очень много единомышленников. Смотрите, если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать. Это нормально. Если вы идете по улице, и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого", — высказался о ситуации украинский боксер.

Александр Усик

Александр Усик

Matchroom Boxing/Mark Robinson

Александр Усик

Александр Усик

Matchroom Boxing/Mark Robinson

Напомним, что лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский негативно отнесся к высказываниям Александра Усика о готовности защищать Киево-Печерскую лавру. Украинский националист пригрозил абсолютному чемпиону мира.

Александр Усик

Александр Усик

Matchroom Boxing/Mark Robinson

Александр Усик

Александр Усик

Matchroom Boxing/Mark Robinson

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев прокомментировал слова Александра Усика о том, что тот примет сторону монахов, если Киево-Печерскую лавру попытаются захватить активисты.

Персона
Александр Усик
Тег
Киево-Печерская лавра
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
97
7
Смешно
6
Интересно
12
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Астахов Александр
Астахов Александр
Закон? Нажаль, на вату головного мозку дія закону не поширюється...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги