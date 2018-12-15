''Где вообще закон?'' Усик ответил на угрозы из-за лавры

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на угрозы активистов, которые собрались наказать боксера. Украинский спортсмен вступился за монахов Киево-Печерской лавры.

"Почему, какие-то радикально настроенные люди, должны идти куда-то и что-то забирать? Где вообще полиция будет в это время? Где вообще закон? На чьей стороне он будет? Естественно, я стану на сторону своего дома, своей веры", — цитирует Усика Фраза.

Александр Усик instagram.com/mgm_sport_

Абсолютный чемпион мира объяснил свою позицию обычным позывом защитить слабого.

"Вы знаете, что у меня очень много единомышленников. Смотрите, если кто-то говорит, что хочет сделать больно кому-то, вы не будете защищать слабого? Да, это здравый человек должен делать. Это нормально. Если вы идете по улице, и увидите, что кто-то кого-то бьет, вы должны встать на защиту, потому что это равнодушие, если вы не сделаете этого", — высказался о ситуации украинский боксер.

Александр Усик Matchroom Boxing/Mark Robinson

Александр Усик Matchroom Boxing/Mark Robinson

Напомним, что лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский негативно отнесся к высказываниям Александра Усика о готовности защищать Киево-Печерскую лавру. Украинский националист пригрозил абсолютному чемпиону мира.

Александр Усик Matchroom Boxing/Mark Robinson

Александр Усик Matchroom Boxing/Mark Robinson

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев прокомментировал слова Александра Усика о том, что тот примет сторону монахов, если Киево-Печерскую лавру попытаются захватить активисты.