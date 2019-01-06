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''Это так печально'': Усик из-за церкви обратился к своим поклонникам - опубликовано видео

7.1тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) записал поздравление с Рождеством. Боксер расстроен, что люди верят не в Бога, а в его символы.

"Дорогие друзья, подписчики, Все те кто меня слышит. Всех с наступающим Рождеством, всем мира, всем добра. Давайте все вместе помолимся за нас грешных, поблагодарим Всевышнего за его помощь. Сегодня на утренней службе, когда я стоял уже после того, как прочитали "Отче наш", люди начали суетиться, кто-то уходит, кто-то идет на причастие. А я подумал о том, что мы верим в крест, а не в того, кто на кресте. Верим в церковь, батюшек, верим в партиархаты, матриархаты какие-то. Мы не верим в Бога, друзья. Мы верим в кого-угодно, но только не в Бога", – сказал Усик в прямом эфире у себя в Instagram.

Александр уверен, что это очень неправильно.

"Это так печально стало на самом деле. Я хочу поздравить всех с наступающим Рождеством. Верьте в Бога, друзья, а не в патриархаты, церкви, батюшек. Верьте в Бога, и тогда у вас все будет хорошо", - подытожил украинский чемпион.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире одного из украинских телеканалов Александр Усик поддержал Украинскую православную церковь Московского патриархата, пообещав встать на сторону монахов Киево-Печерской лавры, если радикалы предпримут попытку ее захвата. Скандальное заявление вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Напомним, что ранее украинский боксер дал откровенное интервью, в котором сказал, что Крым – Божий.

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Александр Усик
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Усик прав, вы с этим томасам превратились в секту идолопоклонников, вы уже не в Бога веруете, а в маляву, нарисованную в Стамбуле.
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Он Алекс
Он Алекс
Satkin Andrey, еблан ты пригожинский, черным по белому Усик написал, надо верить в Бога, а не в патриархаты или матриархаты... про Стамбул,Томос или сектантов с рпц гундяевского ни слова.. Только про БОГА ЕДИНОГО и все..
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Говорова Елена
Говорова Елена
Усик, занимайся своим делом. Твоё дело морды бить, а это совсем не по божески. И религия тоже бизнес. А нас уговаривать как и куда не надо.....
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Идиот всерьёз уверовавший в силу скакания в труселях по рингу... Слушай, Усик, если ты так Бога любишь, то почему ты с теми, кто возводит хулу и на Бога, и на Сына Божьего заверяя, что у триединого Бога двойственный как все лживое Сын? Попы себе от своих поподей желают деток в соседа, а не в себя? Что, не желают? А Богу, значит приписывают Сына иной природы? Усик, если ты не конченные лицемерие, спроси у своих паханов как такое их поведение соотносится с главной христианской заповедью про то, чтобы никому не делать того, что себе не желаешь. Ну ты и лох, шурик
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