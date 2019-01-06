''Это так печально'': Усик из-за церкви обратился к своим поклонникам - опубликовано видео

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) записал поздравление с Рождеством. Боксер расстроен, что люди верят не в Бога, а в его символы.

"Дорогие друзья, подписчики, Все те кто меня слышит. Всех с наступающим Рождеством, всем мира, всем добра. Давайте все вместе помолимся за нас грешных, поблагодарим Всевышнего за его помощь. Сегодня на утренней службе, когда я стоял уже после того, как прочитали "Отче наш", люди начали суетиться, кто-то уходит, кто-то идет на причастие. А я подумал о том, что мы верим в крест, а не в того, кто на кресте. Верим в церковь, батюшек, верим в партиархаты, матриархаты какие-то. Мы не верим в Бога, друзья. Мы верим в кого-угодно, но только не в Бога", – сказал Усик в прямом эфире у себя в Instagram.

Александр уверен, что это очень неправильно.

"Это так печально стало на самом деле. Я хочу поздравить всех с наступающим Рождеством. Верьте в Бога, друзья, а не в патриархаты, церкви, батюшек. Верьте в Бога, и тогда у вас все будет хорошо", - подытожил украинский чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире одного из украинских телеканалов Александр Усик поддержал Украинскую православную церковь Московского патриархата, пообещав встать на сторону монахов Киево-Печерской лавры, если радикалы предпримут попытку ее захвата. Скандальное заявление вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Напомним, что ранее украинский боксер дал откровенное интервью, в котором сказал, что Крым – Божий.