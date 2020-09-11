Экс-соперник Кличко рассказал, кто побьет Усика в супертяжах

Украинец Александр Усик не сможет победить британского чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри.

Такое мнение выразил бывший претендент на титул сильнейшего в дивизионе Дэнни Уильямс, который в 2004 году проиграл Виталию Кличко.

"Я считаю Усика топовым бойцом, но не думаю, что он победит Тайсона Фьюри. Мне кажется, что Фьюри возьмет верх над ним, но Усик побьет многих других парней. Чисору Усик победит по очкам. Как я уже сказал, Александр одолеет большинство супертяжеловесов. Но мне кажется, что он не победит Тайсона Фьюри", – сказал британец в интервью YouTube-каналу Usachev TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Александр Усик потребовал от британца Энтони Джошуа проведения чемпионского боя.

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