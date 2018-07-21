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Эффектный выход Усика на финал WBSS произвел фурор в Москве

3.2тЧитать новость на украинском

Украинский чемпион мира по версиям WBO/WBC в первом тяжелом весе Александр Усик под песню Василия Жадана "Браття" появился на арене спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.

В бою против россиянина Мурата Гассиева Усик борется за право стать абсолютным чемпионом мира в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Гассиеву принадлежат титулы WBA/IBF. Победитель боя также получит кубок Мохаммеда Али и пояс, учрежденный авторитетным журналом The Ring.

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Напомним, что коэффициенты перед этим боем менялись чуть не каждый день. За сутки до поединка фаворитом неожиданно стал Гассиев. В день же самого поединка шансы уравнялись.

Как сообщал OBOZREVATEL, как в аннексированном Крыму болеют за Усика.

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Темы
WBSSУсик - Гассиевбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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Муркин Шура
Муркин Шура
Красавчик!!! Ну шо троли кацапские!?))))
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