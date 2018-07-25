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Джошуа – Поветкин: букмекеры назвали фаворита чемпионского боя

1.5тЧитать новость на украинском

Россиянин Александр Поветкин практически не имеет шансов победить британца Энтони Джошуа в чемпионском бою, который пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 22 сентября. На кону будут стоять пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной федерации бокса (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ставки на победу "Русского Витязя" принимаются с коэффициентом 6,50. Показатели на успех Энтони Джошуа достигают уровня 1,11. А шансы на ничью по итогам 12 раундов оцениваются котировкой 26,00.

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При этом поставить на досрочную победу Поветкина можно с коэффициентом 10,00. Аналогичная позиция на успех британца оценивается показателем 1,36. Наиболее вероятно, по мнению аналитиков, бой завершится в 5-7 раунде. Котировки на это событие раны 9,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа сорвался во время пресс-конференции с Александром Поветкин.

Читайте все новости по теме "Джошуа - Поветкин" на Обозревателе.

Тема
Джошуа - Поветкин
Персоны
Энтони ДжошуаАлександр Поветкин
Место
АнглияЛондон
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