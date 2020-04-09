Главная Новости
9 апреля • обновлено в 16:46
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Что происходит?" Усик оценил Зеленского и восхитился Лукашенко

1.5т
Читать материал на украинском

Украинский супертяж Александр Усик заявил, что рассчитывал на перемены в Украине с приходом на пост президента Владимира Зеленского.

При этом спортсмен отметил, что глава государства не способен что-то изменить сам, а идеалом президента назвал белорусского лидера Александр Лукашенко.

"С приходом Зеленского и его команды были надежды, что что-то изменится. Но что один он может сделать? Я не защищаю ни одного президента. Они сами туда окунаются, сами на это идут. Знаете, кто мне нравится из нынешних президентов? Лукашенко. Он с я***ми мужик, огроменными стальными я***ми. Он принимает правильные решения. Президент – это большой менеджер. Если бы сейчас была возможность выпить с Зеленским чай, первое чтобы спросил: "Владимир Александрович, что происходит? Куда мы идем?" – сказал Усик в интервью YouTube-каналу "Эхо Киева".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик резко осудил декоммунизацию в Украине.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
3
Смешно
24
Интересно
6
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
MAD Lions
VS
FunPlus Phoenix
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
SMASH
VS
Nordavind
Победа Nordavind
1.60 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis
1.65 Сделать ставку
NaVi
VS
fnatic
Победа fnatic
2,01 Сделать ставку
Syman
VS
Heretics
Тотал больше 2,5 карт
1.98 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 2,5 карт
1.89 Сделать ставку
Минск
VS
БАТЭ
Тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Шахтер Солигорск
Шахтер не проиграет и тотал меньше 2.5
1.84 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Ислочь
Победа Динамо Брест с форой (-1)
2.15 Сделать ставку