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Чемпион мира мощным нокаутом защитил титул

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Чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе никарагуанец Кристофер Росалес (28-3, 19 КО) защитил свой титул в поединке против ирландца Пэдди Барнса (5-1, 1 КО). Бой прошел на вечере бокса в Белфасте (Северная Ирландия) и завершился мощным нокаутом.

Американец доминировал в течение всего боя, а за десять секунд до окончания четвертого раунда отлично пробил по корпусу. Барнс как подкошенный упал на канвас и подняться не смог.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Напомним, что на этом же вечере бокса украинский боксёр Любомир Пинчук (6-1, 4 КО) завоевал свой первый чемпионский титул в карьере.

Место
Северная ИрландияБелфаст
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