Бывшую жену Мейвезера нашли мертвой: стали известны детали жуткой семейной драмы

Бывшая жена и мать троих детей легендарного американского боксера, экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера Джози Харрис была найдена мертвой в своей машине.

Джози Харрис TMZ

По информации TMZ, полицейские наткнулись на труп 40-летней женщины в автомобиле, который был припаркован возле ее дома в Калифорнии. Причины смерти не сообщаются, однако известно, что судмедэкспертиза не выявила признаков насильственной смерти.

Стоит отметить, что в 2010 году Мейвезер был обвинен в домашнем насилии в отношении Харрис – он избил жену на глазах у своих детей, за что два месяца отсидел в изоляторе. Позднее Мейвезер отрицал свою вину, заявляя, что у Харрис проблемы с наркотиками. Экс-супруга, в свою очередь, подала на Мейвезера в суд, потребовав $20 млн за клевету. Это дело по-прежнему не закрыто.

Флойд Мейвезер и Джози Харрис TMZ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Флойд Мейвезер потребовал заоблачный гонорар за свое возвращение в бокс. В качестве вариантов для легендарного экс-чемпиона мира рассматривается бой против Хабиба или Конора.

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