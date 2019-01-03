''Будет больно'': британский супертяж пригрозил Усику

Чемпион мира по версиям WBC Sliver и WBO Internationa британец Диллиан Уайт, выступающий в супертяжелом весе, сделал грозное заявление о том, что в случае поединка с абсолютным чемпионом Александром Усиком, он сделает больно украинцу.

"Усик, очень хороший боксер, но он не в супертяжелом весе. Если я буду драться с ним, то это не будет обычный боксерский поединок, это будет война с ним, и я сделаю бой неудобным для него", - цитирует боксера Sky Sports.

Грозный Диллиан Уайт

Диллиан Уайт не преуменьшает мастерство украинского боксера, но считает, что оно не поможет Усику в бою с ним.

"Я собираюсь сделать ему больно. Он гораздо меньше, ладно, у него есть хорошие движения и хорошие боксерские навыки, но я не собираюсь проводить с ним обычный боксерский поединок", - уверяет Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Джарелл Миллер, выступающий в супертяжелой весовой категории, сделал неоднозначное заявление по поводу перспектив абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика при переходе в супертяжи.