Британский боксер нокаутом завоевал чемпионский титул - эффектное видео

Рокки Филдинг (27-1, 15 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular во втором среднем весе. На вечере бокса в немецком Оффенбурге 30-летний британец нокаутировал местного боксера Тайрона Цойге (22-1-1, 12 КО).

В течение всего поединка Филдинг владел инициативой и несколько раз прилично приложился по оппоненту. В пятом раунде британец потряс 26-летнего Цойге апперкотом, а затем отправил на настил ринга ударом по корпусу, после чего секунданты немца выбросили полотенце.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Филдинг - Цойге

Филдинг - Цойге

Филдинг - Цойге

Филдинг - Цойге

Филдинг - Цойге

Филдинг - Цойге

Филдинг - Цойге

Филдинг - Цойге

Филдинг - Цойге

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что чемпионский бой Пакьяо - Маттиссе завершился эффектным нокаутом.