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6 июня • обновлено в 11:11
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Беринчик отказался отвечать на вопрос о правительстве Украины, испугавшись мести в "ЛНР"

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Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (13-0, 7 КО) отказался отвечать, верит ли он в правительство Украины, и в то, что оно способно что-то изменить?.

"Я не буду отвечать на этот вопрос, и наверное скоро буду ехать [боксер давал интервью в машине]. Ты не туда копаешь, не на спортивную идеологию тянешь. Ты хочешь, чтобы я тебе ответил, и у меня дом в Краснодоне [после 2014 года Сорокино - контролируется "властью" "луганской народной республики"], загорелся, я не могу понять? Почему? Потому что я живу в Краснодоне, родился в Краснодоне, у меня там дом. Ты хочешь, чтобы я много чего тебе рассказал, и у меня там дом загорелся? Я молчу. Лучше не спрашивай. Я не политический деятель, не историк. Я не руководитель общественных организаций. Я просто единичка - простой спортсмен, боксер", – сказал Беринчик в Instagram "СпортАрена".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беринчик поделился своим мнением об аннексированных территориях нашей страны, заявив, что Крым может быть для украинцев Крымом, но на карте у него триколор.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Денис Беринчик
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