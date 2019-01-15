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''Адские бои'': стали известны подробности следующего поединка Усика

3.1тЧитать материал на украинском

Промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн прокомментировал слухи о ближайшем бое своего подопечного.

Американский специалист удивился информации о том, что соперником нашего боксера могут стать россиянин Александр Поветкин или кубинец Луис Ортис.

"Я не уверен в этом и не знаю, откуда взялись слухи о бое с Поветкиным или Ортисом. Не поймите меня неправильно, это адские бои, чтобы запрыгнуть в супертяжелый дивизион. Если он хочет этого, я только за. Я увижу его в среду в Нью-Йорке, чтобы запланировать следующую дату, которая, очевидно, будет в апреле", - цитирует Хирна VRinge.

Александр Усик

Александр Усик

Matchroom Boxing/Mark Robinson

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Напомним, что еще один промоутер абсолютного чемпиона мира Александр Красюк в интервью назвал Поветкина и Ортиса возможными соперниками украинца. Кроме того, менеджер Усика признался, что существует вариант продолжения карьеры нашего спортсмена в первом тяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний бой украинский боксер Александр Усик провел 10 ноября 2018 года в Манчестере. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе победил нокаутом британца Тони Белью. После боя украинской боксер сообщил, что собирается перейти в супертяжи.

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Персоны
Эдди ХирнАлександр УсикАлександр ПоветкинЛуис Ортис
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