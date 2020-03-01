Завершился чемпионат Европы по биталону: где Украина

В белорусских Раубичах 1 марта завершился открытый чемпионат Европы по биатлону.

Сборная Украины с четырьмя медалями заняла четвертое итоговое место в медальном зачете. Первая позиция у Беларуси, которая опередила россиян. Третьими стали норвежцы.

Медальный зачет чемпионата Европы по биатлону

27 февраля наша команда в составе Вали Семеренко, Юле Джими, Артема Примы и Дмитрия Пидручного стала победительницей в смешанной эстафете чемпионата Европы. Пидручный на финише взял флаг Украины, вызвав восторг у болельщиков.

В этот же день украинцы завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете, а днем ранее на пьедестал почета в одиночных суперспринтах попали Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный.

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