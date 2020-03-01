Главная Новости
1 марта • обновлено в 14:55
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Завершился чемпионат Европы по биталону: где Украина

Завершился чемпионат Европы по биталону: где Украина
Наша команда завоевала четыре награды
Читать материал на украинском

В белорусских Раубичах 1 марта завершился открытый чемпионат Европы по биатлону.

Сборная Украины с четырьмя медалями заняла четвертое итоговое место в медальном зачете. Первая позиция у Беларуси, которая опередила россиян. Третьими стали норвежцы.

Медальный зачет чемпионата Европы по биатлону

Медальный зачет чемпионата Европы по биатлону

Новости
Чемпионат Европы по биатлону: расписание трансляций, результаты и отчеты

27 февраля наша команда в составе Вали Семеренко, Юле Джими, Артема Примы и Дмитрия Пидручного стала победительницей в смешанной эстафете чемпионата Европы. Пидручный на финише взял флаг Украины, вызвав восторг у болельщиков.

В этот же день украинцы завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете, а днем ранее на пьедестал почета в одиночных суперспринтах попали Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Талантов Андрей
Талантов Андрей
Заголовок провокационный.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Портсмут
VS
Арсенал
Инд. тотал Арсенала больше 2
1.85 Сделать ставку
Мидлсбро
VS
Ноттингем Форест
Победа Ноттингема с форой ()
1.94 Сделать ставку
Ганновер
VS
Хольштайн
Тотал больше 2.5
1.74 Сделать ставку
Санта Клара
VS
Порту
Инд. тотал Порту больше 2
2.22 Сделать ставку
Бенфика
VS
Морейренсе
Инд. тотал Бенфики больше 2.5
1.93 Сделать ставку
Бостон Селтикс
VS
Хьюстон Рокетс
Победа Хьюстона с форой в +1,5 очка
1.92 Сделать ставку
Мемфис Гриззлис
VS
Лос-Анджелес Лейкерс
Победа Лос-Анджелеса с форой в -6,5 очка
1.89 Сделать ставку
Кливленд Кавальерс
VS
Индиана Пэйсерс
Победа Кливленда с форой в +6,5 очка
1.88 Сделать ставку
Рафаэль Надаль
VS
Тейлор Фриц
Победа Рафаэля Надаля с форой в -5,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Лейла Фернандес
VS
Хизер Уотсон
Победа Лейлы Фернандес с форой в -1,0 гейма
1.90 Сделать ставку