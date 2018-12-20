Завалил: в спринтерской гонке Кубка мира по биатлону произошла сенсация

В спринтерской гонке этапа Кубка мира в чешском Нове Место один из фаворитов - француз Мартен Фуркад завалил стрельбу, допустив 4 промаха, и в итоге финишировал 43-м.

"Золото" соревнований добыл норвежец Йоханесс Бе.

Украинским биатлонистам не удалось побороться за медали. Лучший результат среди наших спортсменов показал Дмитрий Пидручный, став 19-м. Артем Прима допустил один промах и в итоге финишировал 34-м, а Сергей Семенов, несмотря на идеальную стрельбу, недалеко ушел от своего соотечественника - 35 место.

Еще один украинец Артем Тищенко с двумя промахами финишировал 73-м.

Новости Биатлонисту сборной Украины стало плохо на гонке Кубка мира

Йоханесс Бе Imago

Напомним, что по итогам женской эстафеты в Хохфильцене сборная Украины в составе Насти Меркушиной, Виты и Вали Семеренко и Елены Пидгрушной заняла 8-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежский биатлонист Тарьей Бе выступил с нелепой критикой в адрес легендарного француза Мартена Фуркада. По мнению старшего из братьев Бе, нынешний лидер мирового биатлона сломал карьеру своим соперникам.