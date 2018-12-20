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Завалил: в спринтерской гонке Кубка мира по биатлону произошла сенсация

4.3тЧитать материал на украинском

В спринтерской гонке этапа Кубка мира в чешском Нове Место один из фаворитов - француз Мартен Фуркад завалил стрельбу, допустив 4 промаха, и в итоге финишировал 43-м.

"Золото" соревнований добыл норвежец Йоханесс Бе.

Украинским биатлонистам не удалось побороться за медали. Лучший результат среди наших спортсменов показал Дмитрий Пидручный, став 19-м. Артем Прима допустил один промах и в итоге финишировал 34-м, а Сергей Семенов, несмотря на идеальную стрельбу, недалеко ушел от своего соотечественника - 35 место.

Еще один украинец Артем Тищенко с двумя промахами финишировал 73-м.

Завалил: в спринтерской гонке Кубка мира по биатлону произошла сенсация

Новости
Биатлонисту сборной Украины стало плохо на гонке Кубка мира

Йоханесс Бе

Йоханесс Бе

Imago

Напомним, что по итогам женской эстафеты в Хохфильцене сборная Украины в составе Насти Меркушиной, Виты и Вали Семеренко и Елены Пидгрушной заняла 8-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежский биатлонист Тарьей Бе выступил с нелепой критикой в адрес легендарного француза Мартена Фуркада. По мнению старшего из братьев Бе, нынешний лидер мирового биатлона сломал карьеру своим соперникам.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Чехия
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rercjd Micha
rercjd Micha
Да-а... Бегать- это не скакать! Жаль, что нету ЧМ по подскакиванию!
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