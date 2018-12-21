"Тяжело видеть": норвежские биатлонисты "наехали" на допингиста из РФ

Норвежские биатлонисты негативно высказались о возвращении отбывшего дисквалификацию Александра Логинова в профессиональный спорт. Россиянин выиграл "серебро" спринта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

"Тяжело видеть, что отстраненные за допинг возвращаются, но таковы правила – два года и обратно. Хорошо, что Йоханнес обошел его", – цитирует Тарьея Бе Sports.ru.

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Победитель гонки Йоханнес Бе также нелестно высказался о Логинове.

"Мы ничего не можем сделать с тем, что он выходит на старт. С этим нужно жить. Я просто должен делать все, что в моих силах, чтобы все время быть впереди него. Тогда проблем нет", – выразил свое мнение один из лучших биатлонистов планеты.

Напомним, что Логинов был дисквалифицирован на два года из-за проваленного допинг-теста.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежский биатлонист Тарьей Бе выступил с нелепой критикой в адрес легендарного француза Мартена Фуркада. По мнению старшего из братьев Бе, нынешний лидер мирового биатлона сломал карьеру своим соперникам.