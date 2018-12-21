МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

"Тяжело видеть": норвежские биатлонисты "наехали" на допингиста из РФ

3.7тЧитать материал на украинском

Норвежские биатлонисты негативно высказались о возвращении отбывшего дисквалификацию Александра Логинова в профессиональный спорт. Россиянин выиграл "серебро" спринта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

"Тяжело видеть, что отстраненные за допинг возвращаются, но таковы правила – два года и обратно. Хорошо, что Йоханнес обошел его", – цитирует Тарьея Бе Sports.ru.

"Тяжело видеть": норвежские биатлонисты "наехали" на допингиста из РФ

biathlon.com.ua

Победитель гонки Йоханнес Бе также нелестно высказался о Логинове.

"Мы ничего не можем сделать с тем, что он выходит на старт. С этим нужно жить. Я просто должен делать все, что в моих силах, чтобы все время быть впереди него. Тогда проблем нет", – выразил свое мнение один из лучших биатлонистов планеты.

Напомним, что Логинов был дисквалифицирован на два года из-за проваленного допинг-теста.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежский биатлонист Тарьей Бе выступил с нелепой критикой в адрес легендарного француза Мартена Фуркада. По мнению старшего из братьев Бе, нынешний лидер мирового биатлона сломал карьеру своим соперникам.

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Темы
допинговый скандалКубок мира по биатлону
Персона
Йоханнес Бё
Место
Чехия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
8
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги