Туман и ветер: результаты женского пасьюта на 4-м этапе КМ по биатлону

Сложные погодные условия в немецком Оберхофе усложнили биатлонисткам задачу в гонке преследования. Ни одна из спортменок не сумела чисто отстреляться на четырех огневых рубежах.

Сильный ветер и туман мешали биатлонисткам демонстрировать свою точность. Уже после первой стрельбы украинская надежда Вита Семеренко, стартовавшая в первой десятке, допустила три промаха. В итоге на остальных трех рубежах украинка допустила по одному промаху и не сумела побороться за место в двадцатке.

Гонка преследования. Оберхоф biathlon.com.ua

Еще одна украинка Анастасия Меркушина допустила всего один промах на первой стойке, однако травма колена и плохой ход не позволили нашей спортсменке пробиться в топ-10 соревнований. В итоге Меркушина пришла к финишу 19-й, а Вита Семеренко – 26-й.

"Золото" соревнований завоевала победительница спринтерской гонки итальянка Лиза Виттоцци, серебро вырвала словачка Анастасия Кузьмина, а француженка Анаис Шевалье замкнула тройку лидеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский биатлонист Мартен Фуркад негативно отозвался о победе Александра Логинова в спринтерской гонке в Оберхофе. Россиянин вернулся в спорт после длительной дисквалификации из-за положительной допинг-пробы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!