МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

Туман и ветер: результаты женского пасьюта на 4-м этапе КМ по биатлону

714Читать материал на украинском

Сложные погодные условия в немецком Оберхофе усложнили биатлонисткам задачу в гонке преследования. Ни одна из спортменок не сумела чисто отстреляться на четырех огневых рубежах.

Сильный ветер и туман мешали биатлонисткам демонстрировать свою точность. Уже после первой стрельбы украинская надежда Вита Семеренко, стартовавшая в первой десятке, допустила три промаха. В итоге на остальных трех рубежах украинка допустила по одному промаху и не сумела побороться за место в двадцатке.

Гонка преследования. Оберхоф

Гонка преследования. Оберхоф

biathlon.com.ua

Новости
Украинка сотворила мини-сенсацию на Кубке мира по биатлону

Еще одна украинка Анастасия Меркушина допустила всего один промах на первой стойке, однако травма колена и плохой ход не позволили нашей спортсменке пробиться в топ-10 соревнований. В итоге Меркушина пришла к финишу 19-й, а Вита Семеренко – 26-й.

"Золото" соревнований завоевала победительница спринтерской гонки итальянка Лиза Виттоцци, серебро вырвала словачка Анастасия Кузьмина, а француженка Анаис Шевалье замкнула тройку лидеров.

Туман и ветер: результаты женского пасьюта на 4-м этапе КМ по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, французский биатлонист Мартен Фуркад негативно отозвался о победе Александра Логинова в спринтерской гонке в Оберхофе. Россиянин вернулся в спорт после длительной дисквалификации из-за положительной допинг-пробы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Вита СемеренкоАнастасия Меркушина
Место
ГерманияОберхоф
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Кто там мужской спринт выиграл?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги