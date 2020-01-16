Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

5-й этап Кубка мира по биатлону мужские команды начинают спринтом, который пройдет на второй день этапа, 16 января в Рупольдинге.

Из-за плюсовой температуры и большой влажности снежного покрытия организаторы гонки решили максимально разнести гонки этапа по календарю, поэтому сегодня биатлонисты выйдут на свежую укатанную трассу (а не сразу после женского спринта, как обычно). Поэтому у особо скоростных участников есть отличный шанс быть в топах благодаря своему козырю.

Артем Прима

Украинские болельщики снова могут болеть за лучшего биатлониста Украины Дмитрия Пидручного, который возвращается в спринт (когда в Оберхофе пропустил его из-за отлучки по поводу рождения сына). Кроме Пидручного (6-й стартовый номер) в гонке среди украинцев будет также Артем Прима (25), Антон Дудченко (39), Сергей Семенов (65) и Богдан Цымбал (103). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужской эстафеты, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Рупольдинг (Германия). Chiemgau-Arena

15:30. Спринт (10 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине гонки Кубка мира в прямом эфире по ТВ показывает телеканал "UA:Перший", а также в HD-качестве - цифровая платформа "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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