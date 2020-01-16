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16 января • обновлено в 14:18
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

1.3т
Читать материал на украинском

5-й этап Кубка мира по биатлону мужские команды начинают спринтом, который пройдет на второй день этапа, 16 января в Рупольдинге.

Из-за плюсовой температуры и большой влажности снежного покрытия организаторы гонки решили максимально разнести гонки этапа по календарю, поэтому сегодня биатлонисты выйдут на свежую укатанную трассу (а не сразу после женского спринта, как обычно). Поэтому у особо скоростных участников есть отличный шанс быть в топах благодаря своему козырю.

Артем Прима

Артем Прима

Украинские болельщики снова могут болеть за лучшего биатлониста Украины Дмитрия Пидручного, который возвращается в спринт (когда в Оберхофе пропустил его из-за отлучки по поводу рождения сына). Кроме Пидручного (6-й стартовый номер) в гонке среди украинцев будет также Артем Прима (25), Антон Дудченко (39), Сергей Семенов (65) и Богдан Цымбал (103). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужской эстафеты, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Рупольдинг (Германия). Chiemgau-Arena

15:30. Спринт (10 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине гонки Кубка мира в прямом эфире по ТВ показывает телеканал "UA:Перший", а также в HD-качестве - цифровая платформа "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Сергей Семенов Дмитрий Пидручный Артем Прима
Место
Германия Рупольдинг
Тег
Сборная Украины по биатлону
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