Украина вошла в топ-6 эстафеты Кубка мира по биатлону

На 1-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 30 ноября по 8 декабря проходит в Эстерсунде, завершилась мужская эстафета 4х7.5 км.

Сборная Украины в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного заняла шестое место.

Старт гонки вышел для нашей команды посредственным. Несмотря на точную стрельбу на обоих огневых рубежах, Артем Тищенко не смог по скорости конкурировать с соперниками, и лишь на одном последнем круге проиграл 20 секунд, передав эстафету 10-м.

В дальнейшем украинцам удалось немного сократить отставание. Артем Прима допустил три неточных выстрела на лежке и один на стойке и завершил свой этап 15-м, проигрывая минуту лидирующим шведам.

Руслан Ткаленко еще больше откинул нашу сборную. Проведя на огневом рубеже больше минуты, 27-летний сумчанин передал эстафету с отставанием в 2 минуты.

Чемпион мира Дмитрий Пидручный не смог вытянуть команду, завершив выступление через две с половиной минуты после победителя - сборной Норвегии. Вторыми финишировали французы. Третьи итальянцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 декабря в индивидуальной гонке Юлия Джима, стартовав 74-й, смогла финишировать на втором месте, сотворив настоящую сенсацию.

На прошлой неделе в Эстерсунде состоялся сингл-микст, в котором Украина завоевала "деревянную" медаль, финишировав 4-й.

Затем наша команда в составе Виты Семеренко, Дарьи Блашко, Артема Примы и Тараса Лесюка заняла 15-е место в смешанной эстафете.

Днями ранее Украина провалаила мужскую спринтерскую гонку. Лучший результат продемонстрировал Артем Прима - 32-е место.

В женском спринте лучшей из украинок стала Вита Семеренко, которая заняла 10-е место.

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