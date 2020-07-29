Женская сборная Украины по баскетболу провела открытую тренировку

В среду, 29 июля, в Пуще-Водице прошла открытая тренировка женской сборной Украины по баскетболу.

Подводя ее итоги, тренер национальной команды Срджан Радулович рассказал, что наши спортсменки находятся не в лучших физических кондициях после карантина, но отметил желание, с которым его подопечные тренируются. Он также напомнил, что сборная Украины взяла курс на омоложение состава.

"Как я говорил ранее, мы продолжаем работу, которую начали еще в прошлом году. Это смена поколений, мы даем шанс молодым игрокам в национальной команде. Если говорить честно, я недоволен состоянием команды. Я ожидал большего, надеялся на то, что баскетболистки приедут физически готовыми – это как минимум. В целом я доволен тем, как девушки стараются на тренировках, у них есть желание. Но если игрок не готов физически, я не могу выжать максимум", – цитирует официальный сайт Федерации баскетбола Украины Радуловича.

Срджан Радулович остался недоволен физическими кондициями своих подопечных ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стал известен состав мужской команды Украины по баскетболу на тренировочный сбор в Киеве, который пройдет с 3 по 14 августа.