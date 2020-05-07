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7 мая • обновлено в 12:40
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"За самые высокие места": Багатскис оценил перспективы сборной Украины

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Главный тренер баскетбольной сборной Украины Айнарс Багатскис заявил, что у нас молодая команда, которая во многом зависит от приезда ключевых исполнителей в ее расположение.

"Тот костяк, который есть у сборной Украины сейчас, он молодой, и эти игроки пять лет спокойно могут играть. Но сейчас часто от игроков ничего не зависит в плане их приезда в сборную. Если же все игроки здоровы и мы можем видеть в сборной Михайлюка, Лэня, мы можем быть очень непрогнозируемой командой", – цитирует Багатскиса офицальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Айнарс Багатскис

Айнарс Багатскис

Sport.ua

Он также отметил, что нашей сборной нужно укрепить заднюю линию, чтобы бороться за самые высокие места.

"У нас есть варианты импровизации против соперников – маленькой или большой пятерками. Но есть одно "но" – Лукашов не молодеет. Надо, чтобы мы подумали, как развивать игроков, особенно в задней линии, чтобы они были качественными исполнителями, чтобы они получали больше игрового времени в своих командах. Эта позиция у нас хромает. Если она у нас будет сильная, мы на любом турнире сможем бороться за самые высокие места", – добавил наставник украинской сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины завершила второй тур отбора на Евробаскет-2021 на втором месте в группе F.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Айнарс Багатскис
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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